菲律賓披索正迎接近10年來該國幣值最大的季度漲幅，另外由於資金的正面流入影響，菲律賓披索仍有升值空間，據法國農業信貸和野村控股的報告顯示。

彭博分析指出，菲律賓披索今年以來已上漲4.6%，除了保加利亞以外，擊敗所有開發中國家的幣值漲幅，主要原因為國際收支盈餘的不斷擴大、外匯儲備的增加，以及未預期的，(國外)匯款的反彈升高。

菲國披索一直是新興市場貨幣波動的先行指標。由於各國央行創紀錄的刺激措施以及美元的走弱，披索已經從三月疫情衝擊中出現反彈，顯示疫情最糟的情況已經過去。

截至30日周三上午，菲國披索在本季(7~9月)已經上漲2.9%，站上48.41披索兌一美元。在本月16日曾站上近四年高位的48.35。據法國農業信貸預估，今年底將升值到48.0。

菲國八月國際收支盈餘擴大到6.57億美元，遠超過過去五年的月平均1.71億美元。外匯存底躍升到990億美元，遠高於2018年10月的750億美元。七月的匯款為連續第二個月上升超過7%，打破下滑的預測。

(時報資訊)