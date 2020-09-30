台灣泡麵市場產值約有110億元，競爭激烈的泡麵市場中，統一(1216)旗下統一麵品牌連年攻占各大量販賣場熱銷排行，成為台灣市占第一泡麵。統一今日開高後，多頭力守高檔格局，擔任食品股領頭羊，漲幅在1.5%左右。

近兩年統一麵搭配夜市另類創意行銷也頗受好評；繼2018年台北寧夏夜市、2019年台中逢甲夜市後，今年統一麵移師台南府城，搭上中秋連假，從10月1日~11月8日，每周四、六、日，在台南花園夜市推出「肉燥香．料理大賞」，以經典熟悉的統一肉燥麵連結在地經典7間人氣店家共同推出10道限定料理。

統一表示，1971年沿襲自台南擔仔麵的國民經典品牌-統一麵，在近50周年的此刻回到發源地-台南府城，希望以經典熟悉的統一肉燥麵連結在地經典店家，打造府城懷舊漫遊地圖，希望創造雙贏局面，為統一麵銷售增添營運動能。

統一除了在本業積極深耕之外，統一集團旗下的統一藥品看準現代人壓力大、進食時間不規律，導致消化吸收能力下降、營養攝取不均衡，進而影響精神不佳、活力不夠，推出「利捷維Richvita有酵維生素B群加鋅/加鐵」，幫助消費者一同守護健康。

(時報資訊)