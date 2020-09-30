美國石油協會（API）公布的最新數據顯示上周美國原油庫存意外減少，但由於新冠肺炎疫情升高加劇對燃油需求的擔憂，周三原油價格進一步下挫。

目前布蘭特期油下跌48美分或1.2%，報每桶40.55美元。美國期油跌36美分或0.92%，為每桶38.93美元。

周二隔夜市場，美國期油收跌1.31美元或3.2%，為每桶39.29美元。周三結算的倫敦布蘭特11月期油收跌1.4美元或3.3%，為每桶41.03美元。交易較活躍的布蘭特12月期油收跌3.1%，為每桶41.56美元。

美國石油協會稍早前公布，上周（截至9月25日）美國原油庫存減少83.1萬桶，降為約4.944億桶，市場預期為增加160萬桶。

上周汽油庫存增加160萬桶，市場預期為減少110萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少340萬桶，遠超出市場預期的減少91.7萬桶。

美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存增加160萬桶。上周美國煉油廠產量增加37.4萬桶/日。上周美國原油進口量減少7.9萬桶/日。

(時報資訊)