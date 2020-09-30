延攬優質高階人才已成企業競爭力的重要關鍵，工研院以「創新的思維」、「開放式溝通」、「敏捷式管理」3項文化DNA，營造良好的職場環境， 成為年輕科技族就業的重要選項，更被調查機構評為「最佳雇主」、「最具吸引力雇主」等獎項的肯定。

工研院去年獲得Cheers新世代最嚮往雇主調查「專業服務業TOP 1」，LinkedIn「台灣最佳互動雇主品牌」，更得到瑞典2020台灣最具吸引力企業排行榜榮獲「最具吸引力雇主」第6名的肯定。

工研院院長劉文雄表示，工研院近年來推動上述3大企業文化DNA，鼓勵同仁在工作上追求創新，在團隊內開放溝通，在組織中敏捷任事的態度，實施以來，獲得熱烈反應，成果也紛紛在工作上展現。

如因應此次疫情，成功研發出「疫開罐」的江佩馨，領導團隊跳脫框架思考，終於打造出國際級防疫檢測技術，並在國際QCMD盲樣檢測中取得結果全數通過。

資通訊專家李國徵組長則帶領團隊，找到資通訊科技的創新應用，開發出「智慧居家管理系統」及「PECOLA樂齡陪伴機器人」等創新科技。

喜愛三鐵運動的巨量資訊科技中心執行長馮文生，催生該中心成為國家級的AI人工智慧智庫，更開發「機台故障預診斷」整體解決方案，榮獲全球百大科技研發獎殊榮。熱愛旅遊的陳又祺則在新人培訓制度下，深化3大文化DNA，找到快速成長舞台與自我實現的機會。

9月底開始，工研院陸續前往校園舉辦徵才活動，號召追求夢想、熱愛創新、堅持卓越的碩博士畢業生加入，超前部署職涯藍圖，跨域攜手產業引領未來。

(中時 )