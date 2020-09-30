作為人行下一階段貨幣政策走向的「風向球」，每季人行貨幣政策委員會例會都備受關注。其中措辭變化往往預示著下一步貨幣政策趨勢。從第3季例會的整體表述來看，據《證券日報》引述多位專家認為，第4季貨幣政策將延續注重效率、增強靈活性的基調，並將進一步強化定向滴灌，流向製造業、中小微企業的信貸增速會明顯提升。

崑崙健康資管首席宏觀研究員張瑋認為，未來更多看到的是精准投放和資金脫虛向實嚴監管的相互配合，強調資金不至分流到資本市場和地產市場。因此大範圍的降準未必可取，但定向降準仍舊可期。

回顧人行貨幣政策委員會第2季例會中提出「堅持總量政策適度，促進金融與實體經濟良性循環」，而在第3季例會中卻並沒有關於「總量」方面的敘述。張瑋認為這實際上反映出人行對流動性總量目標的邊際管控或有所放鬆。

他說從經濟基本面的角度看，大陸國內外經濟修復斜率放緩，第3季例會也強調「當前境外疫情和世界經濟形勢依然複雜嚴峻」，表明人行對海外疫情和經濟不確定性提高，因此一味強調總量適度不太現實，靈活調整更為重要。

(旺報 )