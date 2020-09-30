中午有感地震 新北市2級 13:102020/09/30 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣東部海域中午發生有感地震。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（30）日中午12時37分宜蘭縣政府東偏北方39.4公里台灣東部海域發生有感地震，地震深度106.5公里，芮氏規模5.9，新北市震度2級，市府應變中心已立即啟動災情查報機制，目前119並未收到相關報案電話。 (中時 ) #地震 #宜蘭 #新北市 #有感地震 #有感 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ESG企業債抗震 成投資新亮點 04:102020/09/30 產業特刊 華爾街等不到新振興方案 四大投行 下修美Q4經濟預測 04:102020/09/30 全球財經 宋芸樺挺假孕肚父搞笑逼供經手人 04:102020/09/30 娛樂新聞 新北今年招商已達1177億 04:102020/09/30 地方新聞 茂達感測器拚明年Q1送樣 04:102020/09/30 證券．權證 新北公托 年底前再增15間 04:102020/09/30 地方新聞 納智捷U6 降價逾一成 04:102020/09/30 財經要聞 徐若瑄淚憶父親 有感《孤味》如真實人生 04:102020/09/30 娛樂新聞 新北市府列重點發展 塭仔圳前途光明 11:062020/09/30 房市新訊 新北查獲一般旅館混充防疫旅館 侯友宜：全力查察 09:222020/09/30 生活 生活熱門新聞 台北上下跳！12：37東部海域規模5.9地震 最大震度新竹4級 - 生活 把握中秋好天氣 連假後入秋最強冷空氣到 最凍時間曝光 - 生活 超愛肉乾！28歲女慘罹大腸癌 醫曝研究嚇歪：不敢吃了 - 生活 勞保年金先領還是後領好？專家1公式曝這樣錢領最多 - 生活 超難得！捕捉到子宮胎兒尿尿一瞬間 醫驚：很大港喔 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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