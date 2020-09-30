今（30）日中午12時37分宜蘭縣政府東偏北方39.4公里台灣東部海域發生有感地震，地震深度106.5公里，芮氏規模5.9，新北市震度2級，市府應變中心已立即啟動災情查報機制，目前119並未收到相關報案電話。

(中時 )

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