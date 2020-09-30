國民黨立委賴士葆日前爆料經濟部拿紓困預算補助豪宅電費，帝寶有30幾件通過申請，電費打7折。賴士葆今日再度於立院財政委員會指出，3月至9月，只要企業其中一個月業績衰退，經濟部就提供3月至9月整整7個月的電費折扣，經濟部補助太過浮濫，要求減列預算1億元。

經濟部次長曾文生回應，3月時紓困剛提出，立院希望經濟部執行速度加快，因此直接拿財政部報稅資料下去補助。未來會去追回住宅的部分，但金額並不高。賴士葆說「我的統計是5千萬到1億」。

賴士葆表示，假設某家企業的高級主管住在某棟豪宅內，公司可能就會幫忙報電費，那就變成適用電費補助。經濟部又提供業績衰退15％至50％電費9折、50％以上7折的優惠，結果包含住宅都能減免電費。

賴士葆說，刪減經濟部紓困電費補助1億這件事不會退讓，如果今日協商不成，到時候就來表決。原本提案凍結電費補助1億的時力立委邱顯智說，願比照改減列。

曾文生表示，真正有被折減到的豪宅，每戶大概是2千元左右，如果真的要刪減，希望只刪7百萬就好。

賴士葆指出，電費補助的部分有140億預算，再加上第一波紓困60億，共有200億，當初經濟部預估有160萬戶，所以平均一戶是1萬多，絕非經濟部所說的數字。

擔任財委會召委的民進黨立委吳秉叡緩頰「不然刪除5千萬好不好？」賴士葆表示可以接受，但經濟部要調查有哪些豪宅補助了電費優惠，去把錢追回來。曾文生接受並承諾會就細項提出說明。

(中時 )