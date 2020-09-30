9月房市熱度高檔，五大房仲旗下門市9月交易量普遍維持與8月相近水準，較去年同期增20～45%，均是疫後連續第四個月都有二成以上的大幅年成長，第四季進人入房市傳統旺季，預期若沒有外在情勢變化干擾，熱度可望延續到年底。

根據五大房仲業者自結9月旗下門市交易量，與8月相較普遍持平表現，與去年同期相較，信義、永慶、中信均年增三成左右，台灣房屋年增二成，住商機構則年增45%。

過去6月起即漸步入房市淡季，不過在疫情趨緩後，房市出現一波遞延買氣、投資房產氣氛轉熱，帶動房仲業者業績高檔，不過房仲業者交易量，6、7月年增率約在二至三成，8月年增率更高達約三至五成，9月也有年增二至四成的高檔表現。

永慶房產集團業管部協理謝志傑表示，消費者對房價的看法打破六年空頭格局，看漲比例首次高於看跌比例，房市有轉多跡象，9月買方出價、付斡意願仍高，房市即將步入傳統旺季，預期年底購屋潮仍有持續擴量成長的機會。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，近月房市交易量都以年增2~3成左右的速度持續復甦，顯示潛在購屋需求強勁、房市信心增加，加上低利、量化寬鬆與國內疫情控制穩定，買盤從5月開始就穩健回流，帶動今年第三季房市淡季不淡，台北市交易量已強勁復甦數月，「物美價合宜」的待售物件經過快速去化，具有吸引力的物件減少，新北市總價1000～2000萬條件較佳的電梯大樓交易持續增溫。

住商機構企研室經理徐佳馨表示，房貸低利與高成數帶動這一波房市買氣，不過房市的熱度反而壓縮買方的議價空間，買方購買力未見提升，以在較高價區更為明顯。

台灣房屋趨勢中心執行表張旭嵐表示，「購買耐久性財貨時機」指標創歷史新高，首購換屋等剛性需求撐起市場，不過自用族群追價能力有限，價格漲幅趨緩，中低價位二房、小三房產品還是市場主流，價格親民的重劃區，或是精華區的低總價產品，市場接受度高、去化快。

中信房屋總經理張世宗表示，房市受到低利環境的帶動下熱度猶存，因此即使9月上旬仍在傳統民俗月期間，但成交量仍能以正成長走勢作收。

(工商 )