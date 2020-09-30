外交部委託外貿協會30日舉辦「2020年尼加拉瓜台灣產品發表會」，推出VR展館並舉辦線上產品發表會，並進一步協助業者突破因疫情影響致無法舉辦實體展的限制，線上接單。包括天揚精密科技等27家廠商參加線上展，以及展笙、川本、晶睿、鴻意、崎昌、宏遠及圓方圓等7家業者參加現場新品發表活動。

外交部國際合作及經濟事務司副司長邱陳煜指出，2019年尼加拉瓜及我國雙邊貿易額為1億4,590萬美元，其中，我國對尼國出口2,025萬美元，進口1億2,565萬美元。今年疫情衝擊全球經貿市場，但台尼雙邊貿易相對逆勢增長，1到8月台尼雙邊貿易總額已逾1億美元，較去年同期成長7.47%；我國對尼出口達1,313萬美元(減少10.36%)，進口則為9,448萬美元(成長10.50%)，今年可望再創高峰。

邱陳煜強調，此次新品發表七家發表業者包括晶睿通訊、川本國際包裝（咖啡包材）、鴻意（農產品包材）、展笙實業（鞋材鞋機）、崎昌資訊、圓方圓興業（封口機）、宏遠（口罩防護衣等）等原本是計畫到尼國參展，但因疫而無法前往改為線上發表，除了拓銷台灣產品外，也進一步加強採購友邦國家具外銷實力產品。

(工商 )