專家評論也不能「黑白講」。壽險公會30日發出針對單一媒體的聲明稿，文中還「畫重點」，雖然語氣平和，但句句針對金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋受訪時談金管會「貿然」引進保險新清償能力指標（ICS2.0），恐造成炒作不動產、動搖國本等「誤解」，提出五大澄清。

壽險公會澄清的第一點及第二點，即是針對邵之雋形容接軌ICS2.0，將誘使壽險業者炒作房地產，且業者為拉高資產價值，可能有作價現象。

壽險公會強調接軌IFRS17與ICS2.0，都是會讓壽險公司增加固定收益資產，也就是增加長年期債券等投資，反而要降低不動產投資比率，才能符合資產負債匹配，否則保單到期時，還要賣樓賣地付保費，造成財報極不穩定，因此新制度並不會誘使壽險業者炒作不動產。 二是現行投資性不動產會計制度已可採公允價值，也就是所謂的「市價」評估，這是資產面的會計制度，與接軌IFRS17及ICS2.0「無相關聯」。壽險公會亦指出，壽險公司對其投資的不動產會逐筆估價，且單筆達一定金額應由二家以上的估價師進行估價，並須經會計師專業評價團隊複核，估價金額及過程層層把關，實具可信度，並無拉高不動產資產價值及作價的現象

三是邵之雋表示，台灣決定接軌ICS2.0是非常莽撞的決定，台灣的發展脈絡與日本高度類似，「應該研究為什麼日本堅決不用IFRS17與ICS的理由」。

壽險公會回應，除韓國、新加坡、香港等相近市場已決定採用IFRS17，並陸續改革新清償能力制度外，日本也在2020年宣布將以ICS為框架作為新清償能力制度基礎。並沒有日本堅決不採行的說法。

四是接軌國際制度可提高台灣的國際能見度及透明度，也強化預警機制，預防系統性風險，穩定金融市場，沒有所謂此制度將動搖國本之說。

五是財務報表及清償能力制度的目的及使用者不同，原則上相關規範的精神應具一致性，也就是IFRS17揭露負債公允價值，即壽險公司帳上到底有哪些利差損、財務缺口，公開透明給一般民眾與投資人，且具有國際間、跨產業可比較性。清償能力制度著重於保戶權益、金融穩定及長期穩健經營，使用者是監理機關。但這兩套相關規範的精神應具一致性，才有利壽險公司在經營決策時可兼顧財報及資本適足性。也就是說不要兩套標準，反而造成業者經營上的困擾，左右為難。

第五點即是反駁邵之雋建議監理指標、財務指標不應綁在一起。

(工商 )