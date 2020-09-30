櫃買中心今（30）日表示，華景電通公司（6788）在今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，華景電通公司成立於民國89年9月間，董事長為陳榮華，主要經營業務是晶圓製程AMC防治設備、RFID整合系統等，送件時資本額為3億1,595萬元。華景電通公司去（108）年業績，營收6億9,481萬元，稅前盈餘1億7,415萬元，稅後盈餘1億3,726萬元，每股盈餘4.90元。

(工商 )