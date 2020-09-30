華景電通今日申請登錄興櫃股票 13:082020/09/30 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（30）日表示，華景電通公司（6788）在今日送件申請登錄興櫃股票，產業別是其他業。 根據櫃買中心資料顯示，華景電通公司成立於民國89年9月間，董事長為陳榮華，主要經營業務是晶圓製程AMC防治設備、RFID整合系統等，送件時資本額為3億1,595萬元。華景電通公司去（108）年業績，營收6億9,481萬元，稅前盈餘1億7,415萬元，稅後盈餘1億3,726萬元，每股盈餘4.90元。 (工商 ) #系統 #華景 #電通 #櫃買中心 #申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》綠界科技ECTicket禮票券發行平台上線 搶攻每年400億市場 08:522020/09/30 財經 林毅夫評雙循環 非內向型經濟 04:102020/09/30 產業財經 鍋貼好賺 八方問鼎餐飲股王 04:102020/09/30 財經焦點 境外基金深耕計畫 九家入榜 04:102020/09/30 金融．稅務 油羅溪委外疏濬 拚明年5月完工 04:102020/09/30 地方新聞 康友案簽證會計師 停簽二年 04:102020/09/30 財經要聞 101觀景台人次 今年恐最低 04:102020/09/30 產業．科技 《台北股市》開高15.92點 鴻海續撐場 09:562020/09/30 財經 《金融》查核康友財報3缺失 勤業眾信2會計師遭停業2年 07:442020/09/30 財經 《產業》拿回部分保證金抗疫 已30家旅行社申請 10:172020/09/30 財經 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 全球央行死命印鈔 謝金河爆30年前這一幕重演 - 財經 納智捷U6 降價逾一成 - 財經要聞 - 工商時報 今宣布 台美簽署MOU 合搶新南向基建 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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