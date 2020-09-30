藝人歐陽娜娜將在大陸十一國慶登上央視唱《我的祖國》，引起軒然大波，而她的父親歐陽龍除藝人身分，也是國民黨黨員、國民黨前發言人。對此，從藝人轉戰政壇的民進黨立委余天表示，這種事情父母應該都同意，但也說其實不應該這樣做。

大陸春晚公布「十一國慶」晚會表演的內容，台灣藝人歐陽娜娜將與馬龍、任達華、惠英紅等人獻唱「我的祖國」。消息傳出後，引發台灣網友撻伐，爭議持續延燒。

據《三立新聞網》報導，今（30）日余天受訪時表示，這是敏感的問題，如果台灣與大陸沒有對立問題，其實無所謂，但現在是敏感時刻，不應該這樣做，自己也希望很多演藝人員到大陸或其他地方發展，這沒有什麼好顧忌的，「但是你本身就是台灣人，台灣人現在忌諱的是為那邊工作，違背了一些倫理」，不過表現太清楚，等於是被用來當作統戰的工具。

對於是否會私下與歐陽龍夫婦討論，或給建議，余天則說，這種事情父母應該同意，「應該是不用問」。

(中時新聞網)