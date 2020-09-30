被封為「日劇女王」的40歲知名女星竹內結子27日凌晨被老公中林大樹發現在家中更衣室內身亡，留下新婚丈夫與兩名兒子，震驚亞洲演藝圈。曾翻拍竹內結子作品的韓國女星孫藝真，也在近日的線上粉絲見面會中罕見發聲表達哀悼。

竹內結子出道多年，生前曾拍過《七夜怪談》、《星願》、《現在，很想見你》、《白色榮光》、《我與妻子的1778個故事》、《信用詐欺師JP》、《漫長的告別》等電影，其中創下驚人票房的《現在，很想見你》，便在2017年時被韓國翻拍成電影《雨妳再次相遇》同樣造成話題。

在 Instagram 查看這則貼文 @bj_821925 分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 20 日 上午 3:43 張貼

而身為韓版電影女主角的孫藝真，9月27號於首爾工作室中舉辦首場日本粉絲線上見面會時也罕見提到此事，表示「聽到消息後十分難過也很遺憾，但粉絲們應該更加心痛」獻上哀悼;結束後她再度於IG上感謝粉絲的支持並呼籲「我們一定要持續健康並開心的度過每一天，直到能深深擁抱彼此的那天來臨」，吸引超過50萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 下午 9:30 張貼

據了解，《現在，很想見你》上映後以高達47億日圓的票房成為該年度的日本票房季軍，也是竹內結子的代表作之一，但隨著她的離開這些作品也將留給粉絲無限思念。

在 Instagram 查看這則貼文 竹内結子（@yuko_takeuchi0401）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 30 日 下午 9:23 張貼

(中時新聞網)