被封為「日劇女王」的40歲知名女星竹內結子27日凌晨被老公中林大樹發現在家中更衣室內身亡，留下新婚丈夫與兩名兒子，震驚亞洲演藝圈。曾翻拍竹內結子作品的韓國女星孫藝真，也在近日的線上粉絲見面會中罕見發聲表達哀悼。
竹內結子出道多年，生前曾拍過《七夜怪談》、《星願》、《現在，很想見你》、《白色榮光》、《我與妻子的1778個故事》、《信用詐欺師JP》、《漫長的告別》等電影，其中創下驚人票房的《現在，很想見你》，便在2017年時被韓國翻拍成電影《雨妳再次相遇》同樣造成話題。
而身為韓版電影女主角的孫藝真，9月27號於首爾工作室中舉辦首場日本粉絲線上見面會時也罕見提到此事，表示「聽到消息後十分難過也很遺憾，但粉絲們應該更加心痛」獻上哀悼;結束後她再度於IG上感謝粉絲的支持並呼籲「我們一定要持續健康並開心的度過每一天，直到能深深擁抱彼此的那天來臨」，吸引超過50萬人按讚。
據了解，《現在，很想見你》上映後以高達47億日圓的票房成為該年度的日本票房季軍，也是竹內結子的代表作之一，但隨著她的離開這些作品也將留給粉絲無限思念。
(中時新聞網)
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