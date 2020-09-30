台中捷運綠線年底即將通車，很多市民都認為只有住在文心路才使用得到，市議員楊典忠在議會精算從海線清水來台中市議會開會的時間與費用，發現搭公車或開車『完勝』台鐵轉捷運綠線，他要求市府提出更多轉乘優惠吸引更多民眾搭乘，千萬不要讓台中捷運變成拖累市府財政的錢坑。

市長盧秀燕表示，英文字有一個字叫depends，使用哪一種交通工具要看狀況，我們鼓勵大家多坐公車，全世界幾乎都沒有這種優惠，又能夠節能減碳，謝謝議員做出各種大眾交通工具比較。

楊典忠表示，如果在節省時間與減少費用的情況下，一般人才會搭乘捷運綠線，仔細算一下，若從海線清水來台中市議會，他比較節運、公車、自行開車三種交通工具，從清水火車站搭目前只有單軌的海環線，到高鐵台中站要40分鐘，轉乘捷運綠線的話，到市政府站要20分鐘，時間至少需要一小時，費用鐵路33塊、捷運30塊，總共63塊錢。

楊典忠指出，但是公車303可以從清水站直達市政府，42分鐘到，免費公車不用錢，而開車費用、時間與機動性比節運轉乘更優；所以從海線到市政府搭公車或開車，完勝台鐵轉捷運綠線，他問盧市長、葉局長，「換成是你們，你們會搭捷運嗎？」

交通局長葉昭甫強調，捷運綠線從8月24日提報交通部履勘後，委員們在9月有來會勘過一次，市府會後續安排中央履勘。

(中時 )