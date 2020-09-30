隨著科技的進步與人工智慧技術發展應用日趨成熟，藉由數位科技提供快速又簡便的服務已成為必然的趨勢，遠傳(4904)客服統計資料顯示，截至今年9月初，智能客服佔整體服務量約8成，且遠傳今年8月更領先同業，導入生物辨識技術，推出「聲紋辨識」服務，讓撥打至客服的用戶能更有效率完成身分核對。

遠傳以智能化數位科技為基礎，2017年推出全方位智能客服機器人，引進自然語言處理流程，在多位真人訓練師每日以大量對話模擬訓練下，以智能雙腦的處理模式，讓複雜的問題透過簡單對話就能即時解決，有效回覆率高達99%。為了創造更優質的互動服務，今年以全新介面、更簡單的設計，改版推出智能客服「問問愛瑪」，在遠傳官網、行動客服APP、遠傳FB及LINE帳號等皆可找到，提供用戶360度全方位的智能服務。「問問愛瑪」涵蓋近10萬項電信業務問答內容，用戶想要查詢本月帳單、線上快速繳費、續約超值資費，24小時全年無休皆可完成；月均使用量更高達近50萬人次，直接解決用戶問題的比例超過9成。

遠傳也在2019年導入客制化「預測式服務語音」選單，以大數據分析預測用戶撥打至客服的服務需求，不用轉接專人，即可從服務語音選單中，完成基本查詢、異動、繳款等功能，線上自助解決率高達95%。若仍須轉接客服人員，則應用「智能匹配技術」，先細分問題類別，再對應此類別最適合的績優客服人員接聽，提供用戶最專業的服務。遠傳站在用戶角度不斷優化數位客服系統，提供省時且方便的最佳服務體驗。

遠傳於今年8月領先同業，引進國際聲紋辨識技術，推出「聲紋核資」服務，將聲音做為遠傳的通行密碼，取代傳統一問一答核對身分的方式，成為目前唯一提供聲紋辨識服務的電信業者。所謂的聲紋辨識技術，就是靠著每個人獨一無二的發聲方式、講話習慣、發音大小及頻率上的差異 ，建立每個人專屬的聲紋密碼，再應用創新的生物辨識方式進行身分的判斷。因此聲紋核資的方式更具獨特性、加密性，不僅可加速身分核對時間，也可有效減少身分遭盜用或偽造的情況發生。

(時報資訊)