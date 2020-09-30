伴隨電子、醫療需求增溫，長興（1717）、永光（1711）營運持穩推進，8月自結獲利展現2位數月增力道。長興自結8月營業損益2.97億元，稅前獲利3.93億元，月增16.96％；前8月營業損益17.2億元，稅前盈餘17.82億元，以股本124.03億元計算，每股稅前盈餘1.44元。

永光8月電子化學品業績年增16％，單月自結營業損益216萬元，稅前獲利1188萬元，月增19.76％；前8月稅前淨利1.41億元，以股本54.78億元計算，每股稅前盈餘0.26元。

長興是亞洲第一大樹脂供應商、全球最大乾膜光阻劑材料商，也是全球紫外線（UV）材料前三大供應商。電子材料受惠印刷電路板應用需求暢旺，第三季旺季效應發酵，加上特化表現持穩，合成樹脂需求逐漸回溫，支撐下半年營運優於上半年。

分析師認為，長興在電子材料與特化事業毛利率表現較佳，且原料成本下降、產品組合轉佳，今年本業獲利有望優於去年。另，COVID-19快篩產品目前月出貨約數萬劑，營收貢獻還不大，長興持續建置相關產能，預估年底產能可達百萬劑規模，屆時如疫情仍有需求，有助增添利基能量。

永光持續受到新冠肺炎疫情影響，前8月營收49.78億元，年減21％；其中，電子化學品、醫藥化學品業績年增14％、11％；累計營業淨利5,727萬元，年減82％，稅前淨利年減63％。

永光特化事業持續發展利基型產品，轉往黏著劑、充填劑等產品；碳粉事業則增加高性價比產品布局。因應5G需求，開發如SiC等寬能隙材料所需研磨漿料，還有各類疊構製程用的光阻提供下游封裝廠、基材供應商使用，相關材料逐一通過驗證進行小量採購。

(工商 )