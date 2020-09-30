民進黨政府於2018年5月成立促轉會，原本依法促轉會應於兩年內完成任務並解散，若未完成任務得報請行政院長延長任期，每次可延長一年，今年5月促轉會已獲准延長任期一年。但今天在野黨立委關注促轉會是否還要再延長任期時，促轉會主委楊翠並未排除可能性，只說尚未討論，未來會再研議。

今天立法院司法及法制委員會邀請促轉會報告，但促轉會的報告中沒有明確列出要在哪時完成報告中提到的各項任務，遭在野黨立委質疑本來作為任務型機關的促轉會是否還想要一再延長任期。

對此促轉會主委楊翠回稱，促轉會是合議制，要在委員會討論，本屆委員會五月才上任，至今緊鑼密鼓推動各項業務，尚未在委員會討論過延期一事，未來會再研議。

對此國民黨立委李貴敏直言，一般民間公司都會有年度KPI規劃要求，況且在立法院上個會期立委也已關切促轉會任期與工作進度問題，當時促轉會沒有答案，如今促轉會的報告中也沒有KPI要求，由此可看出促轉會是否有讓自身變成常設機構的心態。

在眾多立委的關切追問下，楊翠表示預計將於立法院下個會期將促轉會研議中須制訂的各項法案送交立法院，對此國民黨立委吳怡玎進一步要求促轉會，在立法院本會期內就先明確列出目前處理的業務在明年五月時要交接給哪些機關，外界才知道促轉會真有落日。擔任本次委員會議主席的民進黨蔡易餘也要求促轉會， 將後續交接資料提供給吳怡玎辦公室。

(中時 )