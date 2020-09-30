桃園市69歲的男子陳登科，2018年5月間為離婚財產分配問題，持刀揮砍妻子，再摀住口鼻致死，死後他更狠心將妻子大卸7塊。一審時判處他死刑，但今（30）日二審卻大逆轉，改判他無期徒刑，高院表示，陳嫌罹患有持續性憂鬱症，且已年近70歲，無期徒刑已經可以預防其對社會潛在的危險，死刑非唯一無可替代的處罰方式，因此改判無期徒刑，褫奪公權終身。

法官認為，過去陳嫌並無刑事案件等不良紀錄，子女也表示未曾見父親對母親施暴，因此考量智力水平在中下程度，罹患持續性憂鬱症，再加上年紀已近70歲，檢察官偵訊、法官羈押期間，陳嫌也坦承自己的犯行，認為無期徒刑可使終身與外界隔絕，也足以防禦對社會所產生的潛在危險，因此死刑並非是唯一的處罰方式而撤銷。

事發於2018年5月25日上午，陳男與簡姓妻子復婚，兩人卻因離婚財產分配爭執，他一氣之下去廚房持料理刀朝簡女頭部揮砍，簡女倒地後，他更以手摀住她的口鼻致死，隨後，陳嫌便將屍體拖往浴室，肢解成7大塊，裝入塑膠袋及收納箱，並在內撒上石灰防止屍體屍臭散出，部分屍塊則冰放在冰箱內。

翌日，女兒找不到母親，而前往陳嫌住處，在冰箱內見詭異的袋子，便拿至派出所報案，當下打開才發現是母親的頭顱，女兒當場嚇傻，全案因此爆發，也震驚社會。一審時，陳嫌主張自己因心智缺陷而失去行為辨識能力，要求免刑或減刑；但經鑑定結果，認定陳男「完全具有行為能力」，因此重判死刑。

今（30）日二審，高等法院改判他無期徒刑，期間陳男雖不斷地表示殺害簡女的是一名為「木頭阿姨」所為，但子女均作證表示從未聽過此人，且根據陳男的就診資料顯示，並沒有幻聽、幻覺或言語混亂的紀錄，精神鑑定結果，認為陳男犯案時並沒有受到精神疾病、心智缺陷影響降低辨識違法的能力，因此不適用減刑。

(中時新聞網)