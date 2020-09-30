內政部為解決國內營造業缺工問題，擬放寬引進外籍移工，內政部次長花敬群日前表示，開放營造業移工可減輕房價壓力，引發勞工團體不滿。花敬群今受訪時改口表示，提案增聘外籍移工從事營造業勢著眼缺工問題，跟房價問題很遙遠，也並非內政部本意，呼籲對引進移工降低房價的說法可以適可而止。

花敬群20日受訪表示，國內營造業缺工問題嚴重，需要更多外籍移工協助，除降低營造成本，也能避免房價上升壓力。根據內政部向勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組提案，建議開放基地面積5000平方公尺以上或樓地板面積2萬平方公尺以上，以及工期1年半以上的住宅、商辦大樓建案，可以引進營造業移工，調整後可增加進用境外移工數上看3000名。

勞動部昨召開跨國勞動力政策協商諮詢小組，諮詢委員認為，內政部營建署應先針對營造業人力供需進行調查評估，完成評估後須考量公益性，再向勞動部提案。

花敬群今赴立法院內政委員會備詢時受訪表示，安定房地產房價是政府正視的課題，此次提案增聘外籍移工經營營造業，著眼缺工問題，尤其是台商回流、都更、社會住宅、前瞻建設等推動，國內勞力需求大量提升，很清楚就是希望解決缺工的問題。

花敬群強調，營造業開放外籍移工，跟房價問題非常遙遠，也並非內政部推動的本意，降低房價說法希望大家適可而止。

(中時 )