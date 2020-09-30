塵封了36年、老新竹人共同記憶的市定古蹟「新竹州圖」，在透過公私部門協力下，明天將重新對外開放，新竹市長林智堅今天與文化部長李永得、新光人壽董事長吳東進共同主持重新開幕儀式，明起並將有為期半年的「重啟‧未來閱讀」展覽。

林智堅表示，95歲的新竹州圖書館，不只是座圖書館，當年還從事新竹文獻研究，辦畫展、演講、課程，是多功能文化中心，更是新竹人美好的記憶。

新竹市長林智堅（中）今天與文化部長李永得（右）、新光人壽董事長吳東進共同主持新竹州圖重新開幕儀式，明起並將有為期半年的「重啟‧未來閱讀」展覽。（陳育賢攝）

塵封了36年、老新竹人共同記憶的市定古蹟「新竹州圖」，明天將重新對外開放。（陳育賢攝）

1984年新光人壽取得州圖產權後，因大門深鎖而塵封了30餘年，州圖逐漸為年輕一代的新竹人遺忘，5年前市府與新光人壽取得共識後，展開調研、修復、活化工程，新竹州圖才得以在今天重回新竹人懷抱，成為新竹市私有古蹟活化的首宗案例。

新光金控創辦人暨新光人壽董事長吳東進則表示，新光集團發跡於新竹香山，為回饋故鄉，與市政府協力修復新竹州圖書館，成為私有古蹟保存、活化與利用的典範，是身為新竹子弟的驕傲。

新竹市長林智堅（右）今天與新光人壽董事長吳東進一同欣賞整修、活化過的新竹州圖。（陳育賢攝）

文化部長李永得指出，文化部鼓勵地方政府規畫城市空間治理時，融入文化治理思維，整修後重新打開的新竹州圖書館是日據時期3座獨棟公共圖書館中目前保留最完整的古蹟，是昔日閱讀文化的最好實證，新竹市透過展覽啟動議題，讓古蹟與當代生活重新結合，也是很好的示範。

文化局表示，新竹州圖曾是新竹重要的藝文中心，不僅曾收藏1928年出版的「新竹大觀」，該書描寫日治時期桃竹苗人文、地理景觀，目前價值已經達百萬元，還有被譽為台灣前10大重要畫家「李澤藩」，個人首展就選擇在此舉行。

為慶祝州圖重新對外開放，此次也特別找回「新竹大觀」一書、「李澤藩」畫作，更邀請古書店舊香居出借日治時代的明信片、書籍、刊物、地圖等文獻作為展品。

另，今起展出的「重啟‧未來閱讀」則是由藝術家陶亞倫以VR打造虛擬圖書館，再由劉文瑄將書本轉化成近3公尺高書海雕塑，范承宗則將傳統手工書籍裝幀拆解與重構成《讀海》。

此外，還有匈牙利籍藝術家托馬斯‧史維特運用互動介面，將手寫文字投影在牆面上，探討未來形式的閱讀和書寫；設計團隊霧室、和碩及祥業工業合力在州圖昔日的兒童、書報閱覽室打造「旅行的入口」。

(中時 )