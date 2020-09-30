台灣藝人歐陽娜娜，將在大陸國慶登央視晚會獻唱《我的祖國》，引來各界砲轟，資深媒體人趙少康卻誇她像鄧麗君，是台灣的光榮。對此，資深媒體人周玉蔻痛罵「趙先生，你是老昏庸了嗎？」

趙少康日前在政論節目中表示，《我的祖國》歌詞優美，要跟藝人計較到什麼地步？少逼這些藝人表態，且歐陽娜娜還很小，「真是沒道理，要求太過分了！」若換個角度，這不是台灣之光嗎？就像當年的鄧麗君一樣。

對此，周玉蔻今（30）日在臉書痛批，把鄧麗君跟歐陽娜娜相提並論，「趙先生，你是老昏庸了嗎？不倫不類！」認為兩人歌藝差距太大，亂侮辱已故的鄧麗君不說，鄧麗君最了不起的記錄，是生前從來不被統戰，沒去過大陸，「趙少康，你是故意忘了嗎，還是不敢記得啊？！」

對於台灣藝人在大陸國慶晚會登台演唱，文化部日前表示，有關單位仍在蒐集事證，是否核處須待調查結果出爐。

今日國台辦也對此作出回應，發言人馬曉光指責民進黨政府，動輒對與大陸交往的台灣民眾進行威脅恐嚇，只能說是欲加之罪何患無辭。

把我們的鄧麗君跟歐陽娜娜相提併論？趙先生，你是老昏庸了嗎？不倫不類！歌藝差距太大，亂侮辱已故的鄧麗君不説，鄧麗君最了不起的記錄，是生前從來不被統戰，沒去過中國！趙少康，你是故意忘了嗎，還是不敢記得啊？！ 由周玉蔻發佈於 2020年9月29日 星期二

(中時新聞網)