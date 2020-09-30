今年的國慶焰火秀有口罩造型焰火。（擷自國慶焰火模擬畫面／程炳璋台南傳真）

台南市政府30日公布國慶焰火主題花色，雙十節晚上8時在漁光島上空共有1萬6800發焰火綻放，時間長達33分鐘，包括口罩、飛彈與戰機等疫情、國防話題的造型焰火都將登上台南夜空。

台南市26日國慶焰火試放3分鐘，已吸引上萬人潮觀賞，雙十節夜晚正式登場的焰火秀有33分鐘，主題定為「民主台灣，自信前行」，分成「回眸大員」、「古都府城」、「抗疫英雄」、「國防自主」及「團結台灣，民主勝利」5個段落。

今年的國慶焰火秀有口罩造型焰火。（擷自國慶焰火模擬畫面／程炳璋台南傳真）

安南區公所與四草大眾廟合作，打造最大的鎮海元帥花燈，讓民眾看花燈、賞國慶焰火。（程炳璋攝）

國慶籌委會公布國慶焰火模擬畫面，包括口罩、飛彈與戰機造型圖案都將登場，象徵向防疫人員致敬與國防自主，最後會有紅、藍、白3色國旗色焰火飄揚天際，每段施放都配合經典樂曲。

國慶籌委會主委游錫堃表示，台南市台灣第一座城市，這次也是第一次舉辦國慶焰火，選在安平施放更有意義，今年是充滿挑戰的一年，台灣展現堅強防疫實力，我們透過焰火為每位堅守崗位的防疫英雄喝采。

台南市長黃偉哲表示，雙十節當晚，除了戀愛廣場主舞台，觀夕平台、林默娘公園與台灣船園區、億載金城與四鯤鯓4個副舞台都有表演節目與美食市集，從下午3時開始到午夜零時為止，台南市觀旅局與旅遊業者推出小旅行套裝行程，讓焰火好看、好吃又好玩。

台南市安南區公所響應台南合併10周年，在四草大眾廟推出鎮海元帥陳酉大型花燈，要讓民眾在雙十節當晚，一邊賞燈、一邊看國慶焰火。

台南市交通局提醒，雙十節國慶焰火活動在周邊副舞台皆有交通管制，民眾可到「2020國慶焰火在台南」官網查詢。

(中時 )