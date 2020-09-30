智易(3596)第三季在歐美解封和居家工作動能帶動下，法人預估，智易第三季營收季增上看雙位數，毛利率樂觀看待，且第四季動能可望持續，智易今股價盤中後走升，上漲逾1.3%，收復5日線、季線。

智易7月、8月合計營收62.7億元，相較去年同期成長15%，受到維歐美解封與在家工作的動能催化，法人樂觀預估，智易第三季營收季增上看雙位數，且第四季的訂單狀況也將反映解封後強勁需求將持續，惟12月因有聖誕假期，歐美客戶工作日減少將對營收有所影響。

智易第二季甫開始出貨之cable產品在初期儘管低於平均毛利率，但看好隨營收持續增加將提高對供應商之議價能力，有利於智易下半年產品組合，也將有利於毛利率轉佳，且因7月起歐元走向升值，也相對有易於毛利率。

在產能方面，智易持續投資越南新廠，目前越南河內廠產能滿載，崑山廠產能利用率約80%，今年資本支出約12億元，其中約有6億元投入因應客戶需求與國際情勢變化在越南規畫的新廠，並預估2021資本支出將超過12億元用於新廠生產設備與新技術研發設備採購。

另外，智易目前因新技術投入，預計年底前將再增加30~40名研發人員，預估未來單季營業費用將會再提高。

(時報資訊)