這波疫情擋不住台灣房地產的銷售熱度，電梯廠商推出多功能電梯搶市，永大(1507)繼今年6月推出防疫電梯後，在後疫情時代，與交通大學資訊工程學系合作完成開發智能電梯，強調結合AI、物聯網及安全概念，預計11月對外正式發表。

928檔期北台灣新成屋和預售屋推案，高達2435億元，也推升電梯需求，永大在手接單可說已經滿出來，今年許多新接訂單從明年開始到未來三年，都會逐步認列。

而在房市銷售火熱同時，永大也持續開發新的電梯，提升市占率，包括疫情爆發初期就思考「零接觸」防疫產品的重要性，聲控電梯在測試階段就有不少建商表達高度興趣，也在今年6月對外正式發表防疫電梯，具備無接觸與梯內多重殺菌消毒技術功能。

而在疫情後期，永大與交大資訊工程學系合作開發智能電梯，目前已經開發完成，11月將對外發表，將會是產學合作的一個成功案例。永大指出，智能電梯結合AI及物聯網技術，電梯內有智慧鏡頭偵測，民眾突然在電梯跌倒或昏倒，不用按警鈴，就會自動通報及發出警示，把握救援的黃金時間。

(時報資訊)