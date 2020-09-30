斯洛伐克政府宣布自10月1日起將我國列入疫情綠色安全國家名單（The Safe Green List），台灣旅客自當天入境斯國可免除隔離檢疫措施。外交部表示，斯國政府在疫情期間給予我國人入境便利的待遇，有助重啟後疫情時代的互動交流，對此表示誠摯歡迎。

外交部指出，斯洛伐克本年3月初面臨第一波新冠肺炎疫情，民眾皆能自律配合政府相關措施，目前進入第二波疫情高峰期。斯國政府經評估全球疫情現況及各國防疫成效，將台灣等31個國家列入新一波綠色安全國家名單，持有效證件入境斯國旅客享有免隔離檢疫待遇。

外交部進一步指出，台灣是在斯洛伐克投資第二大亞洲國家，提供數千名工作機會，雙方往來密切且互動頻繁。近年台斯兩國更積極在科技、經貿、環保及文化等領域加強合作，除結合台商共同捐贈防疫物資，協助斯國中央及地方政府第一線醫護人員抗疫，並媒合兩國醫衛專家進行視訊會議。斯國總理Igor Matovic曾對外稱讚台灣的防疫成就，多位斯國重量級國會議員也公開感謝我國捐贈物資及籲請世界衛生組職（WHO）不應將台灣排除在外。

外交部表示，斯洛伐克對我國國人的開放措施，將有助兩國深化及擴大各層面的關係，為後疫情時代的全球經貿發展增加穩定性與持續性。

(中時 )