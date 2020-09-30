美聯外卡系列賽開打，光芒賽揚強投史奈爾(Blake Snell)首戰對上藍鳥先發，前5局是「無安打比賽」，主投5.2局飆出9K且只被敲1支安打，是大聯盟季後賽歷史左投第一人，率領光芒3比1贏球，他賽後透露季後賽氛圍讓他更興奮。

史奈爾此戰意氣風發，前5局投出無安打比賽，僅讓藍鳥因2保送上壘，6局上半才被敲出首安，並在飆出此戰第9次三振後退場，總季5.2局僅被敲1安、無失分。

史奈爾是光芒隊史首位在季後賽前5局投出無安打的投手，單場9K也追平隊史季後賽紀錄，更誇張的是，成為史上首名在季後賽9K且僅被敲1安的左投。

「季後賽氛圍讓我更加興奮，雖然沒有任何球迷有點怪，但至少還能看到（假）人在觀眾席舞動，這很酷，感覺太棒了。」此戰史奈爾投了27顆曲球，比例算高，讓藍鳥打者揮空8次，「我意識到今天曲球狀況特別好，我能控制在好球帶、或是壞球吸引出棒。」

第8種子的藍鳥首戰沒推出陣中王牌柳賢振，而是由修梅克(Matt Shoemaker)掛帥，對上頭號種子光芒，修梅克主投3局無失分，不過他退場後讓光芒有機可趁，4局上光芒在三壘有人時，趁藍鳥投手暴投跑回首分，7局下半馬格特（Manuel Margot）再敲2分彈，最後光芒以3比1贏球。

(中時 )