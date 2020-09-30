財政部的「民間參與公共建設金擘獎」被譽為「促參界的奧斯卡」，宜蘭縣政府「宜蘭縣羅東地區汙水下水道興建營運移轉計畫」獲得優等的評等，該計畫獲獎關鍵因素之一，是新冠肺炎疫情期間羅東夜市人潮大減，縣府在不影響攤商生意的契機下，完成汙水接管創舉。

宜蘭縣政府指出，行政院2005年7月核定「宜蘭縣羅東地區汙水下水道興建營運移轉計畫」，總計畫經費約145億元，縣府僅花5個月的時間就完成上網公告招商、評選及簽訂契約，契約時間長達35年，成為全國第一件正式以促參方式辦理的汙水下水道系統。

歷經14年縣府團隊興建營運，克服地質複雜、地下水豐沛及地底管線眾多等施工障礙，同時召開上千場用戶接管說明會與民眾溝通，最終完成羅東水資源回收中心2期擴建、汙水下水道分支管網11萬餘公尺，以及完成羅東地區用戶接管2.8萬戶，提升全縣用戶接管普及率16.8％。

但工程範圍內的羅東夜市，因全年無休、特色美食眾多，人潮川流不息商機龐大，一直到去年底仍未完成汙水下水道接管工程，宜蘭縣政府把握新冠肺炎疫情期間與各界達成共識。

縣府整合羅東中山公園民權路與公園路兩側共計49間美食攤商，同時還將公園內的鎮立兒童圖書館、老人會及土地公廟廁所一併辦理汙水接管，是國內唯一完成夜市攤商接管的汙水促參系統。

縣府強調，汙水下水道系統雖是看不見的隱形工程，卻是環境保護及城市現代化的重要指標，感謝汙水下水道界無名英雄們的奉獻，縣府將以現有成果為基礎，持續努力推動汙水下水道建設，提供優質的公共建設服務，創造宜蘭基礎建設好生活。

(中時 )