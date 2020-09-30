許多人感嘆現在工作難找又低薪，但卻有一名果菜行老闆娘PO文抱怨，月薪破5萬也找不到員工，沒有年輕人想做這行。不過卻有網友在PTT發文，指大學同學曾去打工搬高麗菜，一天薪水2500元，但菜簍形狀太「奇葩」很難搬，菜市場味道差，還不如去工地一天有4000到5000元。

一名果菜行老闆娘在臉書「爆怨公社」發文表示「現在賣菜是不是都沒有年輕人要做了？為啥請人這麼難」，她表示，好不容易找到人來面試，結果約好的上班日卻被放鳥，讓她直呼「人生好難！」

闆娘表示這份工作從早上11時到晚上8時，有勞健保，薪水3萬5起，有多少能力給多少薪水，若能力很好1個月5萬以上都不是問題，原以為條件已經開得算不錯，卻沒人要來應徵。

不過，有一名網友在PTT發文回應，表示以前大學同學暑假去打工搬高麗菜，一天2500元，結果一簍25公斤起跳，一個人搬完好幾車，搬一天就不做了，同學說不如去做工地，一天4000~5000。

且重點在高麗菜簍「形狀太雞巴」很難搬，菜市場地板環境也很不好，不如去健身還比較實在。

不少網友贊同表示：「高麗菜那個應該都是竹籃 而且沒有把手」、「我國中打過工 清晨4點半騎腳踏車去搬菜 1hr85 超級累」、「那種黑色大塑膠籃裝滿菜 你要抓孔洞超難施力 又易受傷 地板雞巴溼滑 然後臨近天亮 攤販機車群亂竄 環境很差」、「工地真的比較好 市場都把人當狗在用的」。

不過也有網友吐槽：「工地4、5千？假賽卡緊，單純搬運的粗工一天有1500～1800就要偷笑了」、「粗工頂天2K，仲介工頭過手就剩1.8-1.5，4K是師傅級」、「請問是哪一個工地？4、5000 呵呵」、「工地粗工 5000日幣差不多啦！」。

(中時新聞網)