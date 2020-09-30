地震搖北部 電廠正常運作 13:342020/09/30 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周三中午發生地震，根據氣象局資料顯示，地震發生在中午12時37分，震央於宜蘭縣政府東偏北方39.4公里，位於台灣東部海域，深度106.5公里，芮氏規模5.9。由於震央距離北部核電廠不遠，台電表示目前電廠皆正常運作。 台電表示，核二、三廠機組正常穩定運轉，弱震儀皆無動作；核一廠弱震儀動作，惟二部機組皆除役中，機組正常；核四資產管理中，亦無異常狀況。各水、火力機組、壩堰及輸電、供電、配電設備皆正常運轉，台電也將加強巡視。 (工商 ) #台電 #電廠 #正常運作 #震央 #運轉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 教弱勢自救 桃特教師生模擬惡火疏散 23:222020/09/29 社會 綠修憲委員會名單敲定 正國會提「國家領土」修憲案 00:552020/09/30 政治 北部建商狂搶地 台中七期土地交易創新高 18:242020/09/29 房市新訊 後疫時代 富士全錄助攻數位轉型 04:102020/09/29 產業特刊 龍潭路樹生長茂密 民眾憂雨天將出現導電意外 17:522020/09/29 寶島 台電輸送電力 也輸送愛心 19:522020/09/29 生活 藍質疑不開食安會報 政院回應了 15:102020/09/29 政治 王美花背書 核三沒有延役計畫 04:102020/09/29 財經焦點 人行調查：逾半企業家看宏觀經濟正常 04:102020/09/30 全球財經 操盤心法－紓困刺激方案是關鍵 美大選變數多 04:102020/09/30 證券．權證 財經熱門新聞 中芯遭川普制裁 陸1招反擊：弱爆了 - 財經 大突破！台積電3奈米首波爆棚 又被最大咖搶走 - 財經 全球央行死命印鈔 謝金河爆30年前這一幕重演 - 財經 還沒接到美禁令就怕 中芯傳大舉掃貨囤著等 - 要聞 美大選辯論首戰 分析師神回：川普、拜登像KTV搶麥 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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