周三中午發生地震，根據氣象局資料顯示，地震發生在中午12時37分，震央於宜蘭縣政府東偏北方39.4公里，位於台灣東部海域，深度106.5公里，芮氏規模5.9。由於震央距離北部核電廠不遠，台電表示目前電廠皆正常運作。

台電表示，核二、三廠機組正常穩定運轉，弱震儀皆無動作；核一廠弱震儀動作，惟二部機組皆除役中，機組正常；核四資產管理中，亦無異常狀況。各水、火力機組、壩堰及輸電、供電、配電設備皆正常運轉，台電也將加強巡視。

(工商 )