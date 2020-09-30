「鬼鬼」吳映潔日前發行首張個人專輯《GX》，來到POP Radio《Fun Music》跟主持人Emily暢聊新輯故事。專輯從曲風到造型都是全新挑戰，性感風格更讓粉絲驚呼「鬼鬼長大了！」鬼鬼笑說是重大突破，小露翹臀歸功平時有鍛鍊身材，還不忘搞笑說「本身胸還好，幸好還有臀可以讓我露」。新歌展現性感，鬼鬼卻直喊錄音時要用想像詮釋充滿自信的女人，因平常都嘻嘻哈哈，「至今仍覺得我是女孩」。

她的新歌〈Gugoo Game〉找來日本人氣歌手PIKO太郎合唱，鬼鬼自豪「地位媲美皮卡丘」，因PIKO太郎上一位合唱對象就是皮卡丘。新歌MV分別在台日兩地完成拍攝，鬼鬼放話「這首歌就是要狂洗腦大家」，希望舞蹈如同PIKO太郎神曲〈PPAP〉，帶動潮流大家一起跳。

鬼鬼自「黑澀會美眉」出道至今15年，回憶當年自嘲「當時青春期臉圓得像麵龜」，而她個性人來瘋，形容自己像「充電電池」，「而且充電速度超快」，累的話瞇10分鐘又精神百倍。她今年首次轉戰舞台劇，在李國修經典爆笑喜劇《莎姆雷特》擔綱要角，她坦言角色與實際性格差異大，不僅成熟穩重，劇中的設定還是舞台劇專業演員，幾乎每場戲都要哭，讓她倍感壓力，但「挑戰當下仍是爽快的」，因平常找上門的角色多是古靈精怪，接近自己平時形象，「很謝謝導演願意找我演不同角色」。

鬼鬼不想被定型，無論大眾是從戲劇、歌曲還是綜藝認識她，透過新專輯「希望大家重新認識我，讓更多人看到我不同的一面，知道我是歌手」。《GX》台北簽唱會將在10月18日下午2點遠百信義A13一樓北面廣場舉行。

鬼鬼吳映潔(右)到POP_Radio跟主持人Emily分享首張專輯幕後故事。（POP Radio提供）

鬼鬼自曝個性人來瘋,出道15年更堅定對演藝工作熱愛.。（POP Radio提供）

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