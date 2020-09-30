新竹縣是全國區段徵收很成功的縣市， 縣長楊文科推動的「國際AI智慧園區」，30日公告招商，10月22日和23日將舉辦第38屆全國地政盃活動競賽，讓全國2500名地政相關人員，透過7大競賽增進交流。

縣府產發處表示，國際AI智慧園區的公共工程預定在年底完工，規畫8.05公頃的二個產業專用區，「專一」規畫5G、AI、IOT、行動載具及智慧醫療等產業發展主軸，引進智慧應用服務、資通訊等相關新興產業。

「專二」期望吸引國際企業與青年創業進駐，開創兼具「產學合作與技術交流」及「友善環境與產業群聚」的產業新創基地，並計畫興建地標型的願景館作為園區服務中心，成為民眾了解AI產業的開放平台。

縣長楊文科表示，國際AI智慧園區公告招商後，歡迎廠商踴躍與設定地上權投標，公私協力打造成為北台灣下一個產業新亮點。

為讓全國地政相人員了解新竹縣區段徵收的成果，第38屆全國地政盃活動競賽，10月22和23日首次在新竹縣舉辨，由楊文科、內政部地政司中辦副主任周文樹等人為活動進行啟動儀式。

楊文科表示，此次地政盃規畫7大比賽項目，將有全國56個單位2500名地政相關人員共聚新竹縣，期透過活動讓產官學研緊密聯繫，全國地政夥伴也能交流地政知識，提升地政業務品質。

(中時 )