民進黨主導立院通過促轉條例並成立促轉會，在全台推動清除威權象徵，為此大量政府部門與校園內的蔣公銅像被拆除，但今天國民黨立委洪孟楷詢問促轉會主委楊翠倘若民間要設台獨教父銅像，促轉會是否將反對，楊翠卻只說社會可多討論不願表態反對，被洪孟楷質疑根本雙重標準。

今天立法院司法及法制委員會邀請促轉會報告，洪孟楷詢問，如今民間團體有議論想設台獨教父銅像，甚至想向政府申請補助，如果有民間團體這樣做，楊翠認為妥當嗎？楊翠回稱，促轉會的職權依據促轉條例只限於1945 到1992之間的威權象徵，洪孟楷說的不屬於促轉會職權，但她認為社會可開放討論，過去的做法是由上而下，現在是由各方討論。

洪孟楷對楊翠的說法相當不滿，呼籲楊翠不要有雙重標準，他強調促轉會重點是天秤要一致，如果提到台獨人士銅像就說這不關乎促轉會業務，講到1945至1992年之間的銅像就義正詞嚴，民眾無法接受。

事實上，2011年有台獨教父之稱的黃昭堂去世後，2017年民進黨執政的台南市政府就逕行決定花300萬元在七股龍山里沿海遊憩區公園為黃昭堂設立銅像，被台南市議員王家貞等人質疑浪費公帑，不滿民進黨政府為什麼要花人民的錢來蓋這銅像偷渡宣傳台獨意識型態？

(中時 )