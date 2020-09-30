北市環保局30日指出，29日下午接獲南港區民眾反映，大坑溪宜興橋附近遭不明黃色泥水汙染，稽查人員立即抵達現場於周遭追蹤排放源，1小時即迅速查到，汙水是來自舊庄街1段「勝岳營造股份有限公司」承造的新建工程工地，將依《水汙染防治法》處3萬至300萬元罰鍰，同時也要求勝岳營造立即改善。

環保局表示，南港區大坑溪面有大面積黃色汙水，稽查人員獲報立刻前往民眾陳情地點，並發現溪邊涵管排放口有黃色廢泥水流入溪中，汙染河面範圍從宜興橋至金德橋大約200公尺，依水色研判來源可能是新建工程的泥漿水，於是前往周邊工地展開稽查。

環保局發現，經查發現是舊庄街上一處由「勝岳營造」承攬的新建工程工地，正將工地內的泥水排入工地前方水溝，泥水水色與大坑溪遭汙染的水色近似，加上雨水側溝也是流向大坑溪，判定是此項工程所產生的大量泥漿水，隨雨水側溝汙染大坑溪。

環保局指出，施工區逕流的廢水排放量，超過防治設備處理能力，未能有效防治及處理泥漿水，而直接排入大坑溪，由於汙染事證明確，除依違反《水汙染防治法》第30條第1項第2款規定逕予告發，處3萬元至300萬元罰鍰外，現場也要求勝岳營造立即停止排放，勿使廢水再排出汙染河川。

(中時 )