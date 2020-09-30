【即時新聞】中天綜合台綜藝節目《同學來了》記者會，主持人阿KEN、納豆、安心亞出席。(粘耿豪攝)

阿Ken、納豆、安心亞30日出席中天綜合台全新綜藝節目《同學來了》記者會，該節目10月12日周一至周五晚間9點播出。安心亞坦言自己首度接帶狀主持，剛開始很緊張，壓力也有一點大，幸好阿Ken、納豆了解自己，「他們一直要我放輕鬆，加上也了解我，所以我有可以表達的時候」。她與阿Ken是萬年緋聞對象，是否真的心動過，阿Ken笑喊：「我天天都在心動！」納豆點頭如搗蒜，「他動慘了，夫唱婦隨啦。」

阿Ken表示：「我比較能跟她開玩笑，但是她中間也有很多緋聞對象。」納豆笑說：「他把名字都刻在牆上。」兩人對安心亞讚不絕口，阿Ken認為「安心亞要搞笑，魅力絕對一流。」納豆分析，「她放鬆有獨特魅力，她是女丑，但不是醜女，真的很有自己的特色」。安心亞則開心地說：「可以跟他們合作，我真心覺得很幸福，喜歡他們的臨場反應跟幽默感，除了很開心，還可以學習我的不足之處。」

安心亞有自己的獨特魅力。（粘耿豪攝）

談到節目精神，阿Ken侃侃而談，「網路雖有自己的頻道，但現在網路市場很飽和，知名網紅也說做頻道太困難，這個節目年輕人可以被看見，因為電視台資源還是比較龐大的」。納豆覺得距《大學生了沒》之後，已經有段時間沒有聽到年輕人的心聲，《同學來了》是很好的平台。對於收視壓力，三人不擔心，阿Ken笑說：「本來默契就很棒，錄到現在唯一該檢討的，就是我們太晚合作了！」並狂讚納豆聰明、安心亞努力，讓兩人直喊：「好了啦！我們都害羞了。」《同學來了》10月12日起周一至周五晚間9點中天綜合台播出。

(中時 )