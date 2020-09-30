中秋連假倒數計時，線上旅遊體驗預訂平台KLOOK宣布推出「點對點客運即時預訂」服務，整合國光與統聯客運的全台熱門目的地路線，消費者只要簡單選擇起訖城市，就能即時掌握班次資訊、直接劃位預訂車票，以一站式服務提供更直覺順暢的客運預訂體驗。

中秋節連假即將到來，不論是返鄉遊子或安排連假出遊的旅客，都需要提前安排火車、高鐵、客運巴士等交通接駁。其中，客運巴士在旅遊體驗中扮演重要角色，是旅客深入探索目的地的重要工具之一。

不過，台灣因客運巴士分屬不同品牌經營，導致車次路線等資訊南以串連整合，旅客須分別至各大客運網站查詢巴士班次，慢慢推敲出最適合的車次，或直接到轉運站購買車票，但遇上連假一票難求的熱門時段，旅客只能耗費大把時間在車站等待候位。

KLOOK此次在中秋連假前推出「點對點客運即時預訂」服務，攜手全台路線覆蓋率最廣、運載量最大的國光客運及統聯客運2大品牌，整合台北、花蓮、台中、台南、高雄等熱門目的地的跨城市客運路線。

KLOOK指出，消費者只要在KLOOK單一平台上點選起訖城市、選擇出發日期，便能一覽所有班次的出發和到站時間、車票價格、行經路線等資訊，亦能依發車時間或票價排序。選定欲搭乘車次、挑選座位並填妥取票所需資訊，僅需幾分鐘便能完成車票預訂。

國光客運營業課經理陳靖宜表示，公司過去與KLOOK多次合作，主要為提供外國旅客交通接駁服務。今年雙方持續探索更多創新服務可能，期待藉此提升客運巴士產業的數位化服務，更符合當下年輕旅客的使用習慣，未來亦能提供國外旅客更便利的巴士預訂服務。

統聯客運則表示，很高興能與KLOOK展開深度合作、持續投入創新資源，致力改善消費者體驗。點對點客運即時預訂服務只是合作的初期成果，透過資訊整合和串連提升消費者預訂車票效率，未來將持續與KLOOK保持密切合作，推出更多直覺且方便的客運服務。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，台灣一直是KLOOK最重要的市場之一，在台灣客運巴士產業成熟，國旅逐步復甦下，配合國光及統聯客運2大強力合作夥伴支持，使台灣成為KLOOK「點對點客運即時預訂」服務的首發市場。

林耀民指出，KLOOK「點對點客運即時預訂」服務未來除了持續優化使用經驗、擴大路線覆蓋率外，也期待能發揮平台綜效，串連在地美食和秘境探索等體驗商品，讓消費者能一站購足目的地旅行所需的所有服務。

為慶祝服務上線，並響應公路總局疏運政策，於中秋及國慶連假透過「KLOOK點對點客運即時預訂」服務購買全台客運巴士車票，即可享85折起優惠。同時，今（30）日起至10月底購買統聯客運台北到花蓮單程車票，單程每人僅需200元，最高可現省120元。

(時報資訊)