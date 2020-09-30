批踢踢網友發文。（圖／翻攝自批踢踢論壇）

藝人歐陽娜娜、張韶涵將出席央視舉辦的中共十一國慶晚會，並演唱愛國歌曲。陸委會呼籲，國人不應參加中共「十一」相關活動，淪為中共對臺統戰的樣板工具，亦不應支持、協助中共對臺進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同；將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。網友起底，包括費玉清、張信哲、林志玲、王耀慶等「大咖」都曾演唱過《我的祖國》或《我和我的祖國》歌曲，齊豫甚至曾演唱過《我愛你中國》，卻沒像歐陽般被出征，讓不少人痛批綠營「雙標」真嚴重。

陸委會表示，中共為辦理「十一」之慶典及活動，安排臺灣相關人士參與，目的係為宣傳其「一國兩制臺灣方案」，對臺進行施壓，面對當前日趨嚴峻的兩岸情勢，國人應以國家整體利益為前提，赴中國大陸從事相關活動，應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規定，並認清中共以「拉打兩手」對我進行分化的手段與野心。陸委會呼籲國人不應參加中共「十一」相關活動，淪為中共對臺統戰的樣板工具，並表示將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。

網友在PTT論壇發表《費玉清，王耀慶，張信哲 唱我的祖國》，表示費玉清曾演唱《我和我的祖國》、林志玲曾演唱《我和我的祖國》、歐陽娜娜其實2019年就曾演唱《我和我的祖國》、王耀慶曾與一眾大陸藝人合唱《我和我的祖國》、張信哲曾在大陸《央視》演唱《我的祖國》，發文網友更附上影片連結，寫道：「歡迎推文補充這些道貌岸然的藝人。」

文章一出，討論熱烈。有網友加碼起底費玉清演唱《我的祖國》，以及齊豫演唱《我愛你中國》的影片，並直言：「費玉清和張信哲唱《我的祖國》、齊豫唱《我愛你中國》（歌詞中多次重覆「我的母親 我的祖國」），民進黨該如同撻伐歐陽娜娜和張韶涵一樣，組織起來嚴厲撻伐，並且開罰！沒有雙重標準！」其他網友也紛紛回應：「還不就歐陽娜娜他爸是藍的，不然志玲姐姐有事嗎？」「簡單說就鄉民本來就很討厭歐陽家……就是針對她」、「連張信哲也有，傻眼……」「你看出征不完了吧」、「綠畜只會認日本跟美國」、「王耀慶一年賺一億人民幣你覺得他會稀罕祖國嗎」。

(中時新聞網)