桃園市觀旅局將原本的7條路線新增至9條，分別為地景藝術節線及JETS嘉年華路線，現總計有11478人報名。（翻攝照片／姜霏傳真）

桃園免費一日遊截至9月29日止，已有11478人報名，桃園市長鄭文燦今日宣布加碼2500名額，上限人數從12500人新增至15000人。桃園市觀旅局原規畫的7條路線新增至9條，加開地景藝術節線及JETS嘉年華路線，最後報名截止日延長至10月27日。

桃園市政府今年7月1日配合國內旅遊補助，推出桃園免費一日遊的活動優惠，同時也因應交通部日前宣布，安心旅遊補助延長至10月底前，鄭文燦今日主持市政會議時宣布，免費一日遊的活動報名名截止日期延至10月27日中午12點，最後出團日為10月31日，另外再加碼2500名額，上限人數擴增至15000人。

觀旅局長楊勝評表示，桃園免費一日遊原規畫7條路線，包括新屋線、青埔線、八德線、大溪線、龍潭線、楊梅線及復興線，每條線平均超過1700人報名，最熱門的前3名為楊梅線、龍潭線及新屋線，本來暑假期間家庭旅遊以復興線為主，但9月開學後假日路線受到影響，新屋線、龍潭線及楊梅線報名人數都突增。

楊勝評說，路線景點每月都會進行調整，保持民眾的新鮮感，近期也將原本的7條路線新增至9條，分別為地景藝術節線及JETS嘉年華路線，現總計有11478人報名、出團323團。

交通部於9月28日宣布安心旅遊自由行方案確定實施至10月底，據觀旅局統計，截至9月29日止桃園已使用10萬2763間房間，因應中央安心旅遊補助延長，觀旅局也已向交通部申請擴增至12萬間房間。

(中時 )