拒矮化！六都首長抗議 市長聯盟「急更名」

對台灣來說，名稱很重要。從「全球氣候與能源市長聯盟」（GCOM），奧運到野鳥學會，台北都在致力爭取正名。

CNN新聞網29日的分析指出，雖然中共從未統治過台灣，但北京始終堅稱，台灣是中國大陸的一部份。長久以來，北京對台進行外交，貿易和軍事施壓，讓它在國際社區邊緣化。中方除了阻止台灣參與世界衛生組織（WHO）外，也不讓它加入其他國際組織。

最近「全球氣候與能源市長聯盟」官網誤將台灣6個城市列入「中國（China）」，經台灣外交部抗議後，聯盟網站說，這是「技術出錯」，並決定「更正」，同時對相關錯誤和引起的混淆致歉。

儘管台灣對此表示，感到非常欣慰。但CNN的分析指出，台灣為這勝利付出的代價有些慘重。雖然「全球氣候與能源市長聯盟」沒再把台灣列入中國大陸，但也沒用「台灣」的正名，而是用了「中華台北」。

當初台灣為了參加奧運，避免北京強烈反對，而接受這個名稱。自從1980年代以來，台灣就一直用這名稱參加各式運動賽事。然而，許多台灣人對這名稱很感冒，他們指出，「中華台北」既不代表存在的國家，也沒有確切呈現台灣的實況。畢竟，台灣並不只有台北。

外交部長吳釗燮說，雖然有些人可能不滿這名稱，但至少透過這種方式參與，不必隸屬於另一個國家之下。

而北京對GCOM的處置方式感到不快，中國大陸外交部發言人汪文斌28日說「台灣地區」參與國際組織活動，必須遵循「一個中國」原則，而「台灣地區的城市當然應該列在中國的項下」。

(中時新聞網)