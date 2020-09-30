業者裝設多部監視器查看外界動態。（警方提供／陳鴻泙台北傳真）

北市康定路的「鑽石大樓」，長年都有私娼、應召站，以一樓一鳳方式，暗藏春色進行性交易，這些鶯鶯燕燕還會跑到樓下的小巷中站成一排，讓經過的尋芳客「選妃」，萬華警分局30日凌晨分兵多路，一舉衝破4個應召據點，逮捕17名賣淫女子，警方破門時，其中兩對男女正在「辦事」，看到警察手忙腳亂無處遮掩，遭當場逮捕。

萬華警分局長張隆興指出，鑽石大樓艷名遠播，流鶯成排站在小巷，引發居民觀感不佳，警方為此多次查抄，但業者被逮後，經常偷偷另起爐灶，警方日前接獲線獲，經連月追查，鎖定其中4處據點。

30日凌晨40名萬華警力，兵分4路前往康定路、貴陽街等據點，進行破門查抄，一舉逮捕17名大陸籍女子，其中9女是以觀光名義來台，逾期居留持續賣淫，現場另查扣5萬9000多元、大批保險套、潤滑劑及多部監視器。

警方表示，5月以來已破獲6起應召集團，查獲60餘名賣淫女子，全案警訊後，依妨害風化、違反社維法送辦，並擴大追查幕後的應召網絡。

萬華分局強調掃黃絕不手軟，將持續會有強勢作為，讓不法色情業者無法順利經營，還給社區居民乾淨安寧的生活環境。

(中時 )