梁男與莊姓女友自2009年先後在中市霧峰及大里區成立「國泰老人會」、「大富貴老人會」，向老人會員收取月費及撥付往生互助慰問金，自2017年至2018年間涉嫌將會費挪做私用，共侵占213萬餘元，其中，「大富貴老人會」帳戶遭清空，只剩1元。台中地院依業務侵占等罪，判處兩人均徒刑2年2月，不得易科罰金；另徒刑1年4月，得易科罰金。全案仍可上訴。

梁男及莊女兩人是情侶，2009年在霧峰區成立「國泰老人會」，成立帳戶，作為收繳會費及轉匯撥付慰問金使用；2015年在大里區成立「大富貴老人會」，先後開3個金融帳戶，自2017年3月間至2018年7月間多次將款項轉匯至私人帳戶，供已花用，共涉侵占213萬餘元，最後使用的帳戶，在2018年7月間被提領清空餘額只剩1元。

兩老人互助會因經營不善，逐步遞減發放往生慰問金額，至2018年8月間結束營業，案經受害會員提告。梁、莊均否認將老人會款項挪做私用，辯稱都用於發放往生慰問金給會員家屬，並提出會員仙逝總表為證，但並沒有領收憑證，法官認定，不足以證明確實將往生慰問金發放給家屬。

法官審酌「老人互助會」的美意是年長者往生後，家屬可領取互助金籌辦喪葬事宜，以解決燃眉之急，梁、莊因私人財務規劃及資金需求任意挪用互助金、帳目不清，經營不善導致會員權益受損，侵占款項高達213萬餘元，且未賠償會員損失，依業務侵占等罪判兩人均有期徒刑不得易科罰金部分，應執行徒刑2年2月；有期徒刑得易科罰金部分1年4月。

(中時 )