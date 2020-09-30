【現場直播】新增1例確診! 指揮中心召開臨時記者會最新說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今(30)日表示，接獲大陸官方通報檢出1名自我國入境廈門之COVID-19陽性無症狀個案。

指揮中心接獲通報後，隨即啟動調查，經查該名個案為本國籍50多歲男性，長期於廈門經商，曾於今(2020)年1月返台，6月前往廈門工作。個案今年8月19日與妻子一同返台，9月21日一同前往廈門，並於9月21日至28日間多次採驗PCR及血清抗體。其中個案9月22日採驗血清抗體之結果為IgM、IgG皆陰性，但血清總抗體為陽性(與個案6月14日於廈門當地採驗血清抗體結果相同)；9月21日、22日、24日及26日採驗PCR，僅26日檢出陽性；27日、28日採驗結果尚未取得。

指揮中心指出，經疫調顯示，個案與案妻8月19日入境台灣至居家檢疫期滿均無症狀，在台期間皆無法定傳染病通報及採檢紀錄，衛生單位已初步掌握接觸者共33人，4人為個案在台就醫之接觸者，3人為旅館工作人員，因有適當防護措施，列為自主健康管理對象，但因其中1名就醫接觸者有頭痛症狀，將安排採檢，17人為自台出境至廈門之同班機前後兩排旅客，截至目前未再入境台灣；另9人為同班機機組人員，皆有適當防護措施，列為自主健康管理。將持續調查個案在台期間是否有其他活動軌跡，以匡列可能之接觸者。

陳時中表示，這名在廈門經商的個案在台灣的接觸者有33人，個案情況不清楚，為何會採驗陰性還要採驗血清，還要在連續檢驗6次PCR，會再了解。

對於台灣這名在廈門被確診的個案，gM、IgG皆陰性，但血清總抗體為陽性，陳時中回應，「我們也很納悶」。而疫情中心發言人莊人祥說，總抗體陽性，看起來比較像有時去採驗的時候會有偽陽性，以前有感染過冠狀病毒或是自體感染疾病例如過去曾感染過SARS，就會有這樣的狀況。

莊人祥表示，至於這名個案長期在台灣有就醫史，是因為另一個疾病，所以大部分時間不是就醫就是在家，有針對他的活動使匡列相關接觸者。

(中時新聞網)