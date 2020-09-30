行政院下午舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」說明記者會，這項備忘錄是在9月17日由駐美公使薛美瑜與美國在台協會華盛頓總部執行理事ingrid larson女士完成簽署。外交部長吳釗燮表示，這項備忘錄的簽署見證台美合作的另一個里程碑，也是新南向政策及美國印太戰略相互合作對焦的新模式。
吳釗燮在記者會中指出，這項備忘錄見證台美合作的另一個里程碑，美國財政部主管國際市場的助理部長蘇騏（Mitchell Silk）去年7月訪台時，曾提出成立台美基礎建設融資及市場建立合作架構構想，美國財政部提出的架構可使廠商透過基礎建設及市場的國際商機，透過台美間公私部門合作協助區域內國家發展能源及基礎設施，這個合作架構除深化台美關係，也可擴大國際參與，這是新南向政策及美國印太戰略相互合作對焦的新模式。
吳釗燮表示，台美合作面向廣範，除此外，還跟AIT簽署台美5G共同宣言，並且加入美方5G乾淨路徑倡議，共同為全球資安努力，以台美日為主要合作成員的GCTF架構今年穩定邁入第5年，去年開始與美合作辦理台美印太民主治理諮商，上月美國衛生部長阿札爾訪台期間，見證簽署台美醫衛合作備忘錄， 深化雙方在全球衛生安全傳染病研究監測防治等12領域合作 ，國務院次卿柯拉克訪台，更創下1979年以來國務院官員訪台最高層級，這些都是台美關係屢創佳績的證明。
他說，見證台美基礎建設融資及市場建立合作架構的完成，顯見台美雙邊合作夥伴關係再上層樓，台灣是美國在印太區域內的緊密夥伴，外交部將繼續協同國內相關部會，探索台美之間更多的可能性，相信結合台灣的民主治理，以及民間各專業領域的能量，在台美兩國一路走來良好的互信基礎上必能深化台美兩國合作。
(中時 )
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