行政院30日舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構說明」記者會，出席的財政部長蘇建榮（左起）、國發會主委龔明鑫、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑及外交部長吳釗燮共同宣布台美合作的訊息。（劉宗龍攝）

行政院下午舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」說明記者會，這項備忘錄是在9月17日由駐美公使薛美瑜與美國在台協會華盛頓總部執行理事ingrid larson女士完成簽署。外交部長吳釗燮表示，這項備忘錄的簽署見證台美合作的另一個里程碑，也是新南向政策及美國印太戰略相互合作對焦的新模式。

吳釗燮在記者會中指出，這項備忘錄見證台美合作的另一個里程碑，美國財政部主管國際市場的助理部長蘇騏（Mitchell Silk）去年7月訪台時，曾提出成立台美基礎建設融資及市場建立合作架構構想，美國財政部提出的架構可使廠商透過基礎建設及市場的國際商機，透過台美間公私部門合作協助區域內國家發展能源及基礎設施，這個合作架構除深化台美關係，也可擴大國際參與，這是新南向政策及美國印太戰略相互合作對焦的新模式。

吳釗燮表示，台美合作面向廣範，除此外，還跟AIT簽署台美5G共同宣言，並且加入美方5G乾淨路徑倡議，共同為全球資安努力，以台美日為主要合作成員的GCTF架構今年穩定邁入第5年，去年開始與美合作辦理台美印太民主治理諮商，上月美國衛生部長阿札爾訪台期間，見證簽署台美醫衛合作備忘錄， 深化雙方在全球衛生安全傳染病研究監測防治等12領域合作 ，國務院次卿柯拉克訪台，更創下1979年以來國務院官員訪台最高層級，這些都是台美關係屢創佳績的證明。

他說，見證台美基礎建設融資及市場建立合作架構的完成，顯見台美雙邊合作夥伴關係再上層樓，台灣是美國在印太區域內的緊密夥伴，外交部將繼續協同國內相關部會，探索台美之間更多的可能性，相信結合台灣的民主治理，以及民間各專業領域的能量，在台美兩國一路走來良好的互信基礎上必能深化台美兩國合作。

行政院30日舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構說明」記者會，出席的美國在台協會台北辦事處處長酈英傑發言。（劉宗龍攝）

行政院30日舉行「台美基礎建設融資及市場建立合作架構說明」記者會，出席的財政部長蘇建榮提出說明。（劉宗龍攝）

(中時 )