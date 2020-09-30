市議員張廖乃綸批瘦肉精美豬進口，中央無人檢驗、地方人仰馬翻。（陳世宗攝）

明年起台灣將開放含瘦肉精的美豬美牛進口，30日引起國民黨籍市議員的憂心。市議員黃馨慧說，校園午餐吃最多的就是豬肉，市府如何防堵含有萊克多巴胺的美豬進入校園，營養午餐加工或調理製品又要如何把關等議題。市長盧秀燕表示，台中堅持瘦肉精零檢出的態度明確，希望全民跟市府展現強大民意拒絕開放成為政府後盾，將有機會改變政策。

台中市議會30日進行第3屆第4次定期會，市議員黃馨慧、張廖乃綸、張瀞分、冉齡軒、陳成添、黃健豪、楊正中、賴義鍠等人指出，營養午餐強調「零檢出」或「使用國產豬」立意雖好，但市府要如何把關，萊克多巴胺美豬如何能不進入校園，營養午餐加工或調理製品要如何把關？

盧秀燕呼籲大家「永不放棄」，她更以「全球市長聯盟」將台中市等六都縣市國籍標示為「China」為例，經六都嚴正聲明後已改正，瘦肉精距離明年開放還有3個月時間，希望全民跟市府一同展現強大民意拒絕開放，成為政府後盾，將有機會改變政策。

盧秀燕表示，市府將繼續依《台中市食品安全衛生管理自治條例》，規定豬肉及相關產製品瘦肉精「零檢出」，積極把關要求，保障食品安全與民眾健康。

衛生局長曾梓展指出，市府已跟中央申請經費擴充人力及能量檢驗，跨局處分工執行「落實源頭管理」、「全面實施產地標示」、「加強產銷抽驗力度」、「擴大肉品檢驗」等聯合查緝，中央雖有容許量，但台中堅持零檢出。

台中市食品藥物安全處說，校園午餐部分，教育部明令各級學校使用國產豬肉，教育局依據學校衛生法第23條規定，學校供應膳食的食材應優先採用中央農業主管機關認證的在地優良農業產品；禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品，校膳若使用豬肉、牛肉一律採用國內在地食材，加強監督校園午餐肉類食材來源，維護學童飲食安全。

食安處強調，明年1月1日起，不論是完整包裝或散裝生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或任何含豬肉及可供食用部位食品(如豬內臟、豬皮、豬腳、豬脂／油(固體／液體)等，皆應標示豬原料原產地(屠宰國)，食安處將加強業者輔導與稽查，呼籲業者清楚標示，方便消費者辨識選擇，確保市民健康。

(中時 )