兩岸關係緊張，共機頻頻侵入我國防空識別區，引發國內民眾關切兩岸可能發生衝突。台北市議員徐巧芯則認為，如今兩岸關係這麼緊張，台灣應該要調整目前的兵役制度，不論男女、全面徵兵，再度引發各界討論。對此，陸軍退役少將、中國國民黨黃復興黨部書記長張德浩認為，社會開始討論徵兵議題，就代表「危機意識」的集體壓力浮現。

徐巧芯說，且當兵不只有一種模式，女性可以強化後勤補給等技能，服役的期間不一定要跟男性相同，項目也可以有差異。她認為應全面調整回到徵兵制，甚至是女性也要當兵，強調「她自己也願意」。

對於台灣是否應全面恢復徵兵制？據《中評社》報導，張德浩表示，他個人沒有意見，但台灣年輕人現在多覺得服兵役已非大家必須要盡的義務，不過，服兵役長期以來被政治人物拿來操弄，這是很危險的，「為什麼台灣的兵役制度會走到今天這個樣子？」

至於，近期各界關注恢復全面徵兵一事，張德浩指出，「是因為大家感受到來自大陸的文攻武嚇的『危機意識』，才開始自我防衛，想增強戰力。」

(中時新聞網)