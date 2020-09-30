疫情之下，全球產業鏈加速調整，逆全球化聲浪不斷，如何看待未來的全球化？在9月29日舉行的2020綠公司年會上，阿里巴巴創辦人馬雲針對全球化話題闡述了自己的觀點，在他看來，昨天的、原來的、傳統的、工業時代的全球化正在終結；新的、真正的、數位時代的全球化才剛剛打開。

根據《新京報》引述馬雲演講所說，未來10年是傳統行業推進數位化的最後10年。20年前在去過的很多的省份，不斷在講互聯網對零售、製造行業的衝擊，大家並沒有當回事，直到淘寶、天貓、阿里巴巴、百度、騰訊這些企業起來以後，大家突然覺得「狼來了」。他說其實狼一直都在，如果今天不準備變革，10年後相信一定是數位脫貧的物件。

馬雲也表示，認為今天是真正全球化開始的時候。以前，全球化是發達國家和大企業主導，未來全球化應該是發展中國家、中小企業走向世界；以前貿易是全球化的主力，未來科技將是全球化的主力；以前是人在流動、貨在流動，未來是數據在流動、服務在流動；以前是傳統企業的全球化，未來是用好互聯網技術的企業的全球化。

馬雲指出，未來任何一個人，只要有一部手機就可以做全球生意，未來所有的中小企業都是跨國公司，過去30年是6000家大企業決定了全球化，未來應該是6000萬家中小企業決定全球化。地域的擴大就是業務的擴張，這是世界給予我們的巨大機會。

他也說，上一次全球化是美國3億人消費驅動；大陸這次的全球化是14億人的內需，會驅動下一輪真正的全球化，帶動世界經濟。進口不是終點，進口最終是要倒逼大陸產業提升、消費升級，促進現代服務業的發展。對於企業家來說，未來的機會在中國那些百萬人口的小城鎮。

馬雲表示，在今天所有巨大的不確定當中，認為數位化是確定的，一定會全面改造所有的行業。不是每家企業都要轉型，但是每個企業都必須要數位化升級。

他說，現在不要擔心跟你競爭了20年、10年的「老王」，要擔心的是那些完全不認識、沒見過到的 「小李」。這批人從來沒出現過，他們沒有包袱、採用新技術，敢於創新，敢於用互聯網。這些年輕人將是大陸的希望，但也可能是每個人可能碰上的壓力，最後打敗各位的不是互聯網企業，而是用好互聯網技術的企業。

(旺報 )