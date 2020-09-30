嘉義市一名30歲蔡姓男子，將住家一樓租給一名女子開花店，蔡男疑似早就對女老闆心懷不軌，竟然趁老闆娘去上廁所，強行打開廁所門，衝入指侵得逞。老闆娘大聲呼救被鄰居聽到，立刻報警，蔡男被當場逮捕。因有逃亡之虞，又和被害人是房東房客關係，恐有再犯疑慮，嘉義地檢署29日聲請羈押獲准。

據了解，花店老闆娘與蔡男相差10幾歲，承租一樓開花店已經一年多。嘉義檢方表示，蔡嫌昨（28日）下午趁被害人到房屋後方上廁所時，強行打開厠所的門，不理被害人的極力反抗、大聲呼救，在空間狹小的厠所內一再對被害人上下其手，甚至以手指性侵得逞。

事情發生當下，剛好有客人進花店要買東西，卻找不到老闆娘，隔壁鄰居幫忙一起找人，走到店家後方厠所就聽到老闆娘的呼救聲，立刻報警，警方迅速趕到，立刻依妨害性自主罪嫌將蔡嫌逮捕。

蔡嫌大白天侵犯被害人，行徑大膽，且他就住在店家樓上，檢方深夜複訊後，認為蔡男恐有再犯及逃亡之虞，向嘉義地方法院聲請羈押獲准。

(中時新聞網)