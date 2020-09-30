很有感！今(30) 中午12時37分北部發生中型有感地震，不少民眾表示「很有感」「嚇死人」，氣象局表示這次規模5.9在今年目前排名第3，不過由於深度較深，未來發生餘震機率也較小，民眾可放心。

本次地震震央位於宜蘭縣政府東偏北方39.4公里 ，即位於台灣東部海域，地震深度106.6公里，芮氏規模5.9。根據資料顯示，今年規模5以上地震計有18個，這次規模5.9排名今年第3，最大規模6.2也同樣發生在宜蘭東部海域。

地震測報中心課長林祖慰表示，該地震為典型隱沒帶地震，原因為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸海板塊下方，隱沒深度最深可達2-300公里深，本次地震106公里深屬於較深地震，也因為深度較深，接下來發生餘震機率也較小，民眾可放心。

林祖慰解釋，深度較淺的震度分佈就像同心圓式，越往外震度越小，但是深度較深的地震能量傳遞可以較遠，這次震央雖然在東部外海，但新竹關西卻測得震度4級，可能只是剛好跨過震度界線而已。

地震過後有不少網友表示「嚇醒」「很有感」「搖好大力」。

(中時 )