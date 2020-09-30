國民黨組發會主委李哲華30日親自南下高雄，呼籲黨內團結，且因議會在即，當場選出議員蔡武宏擔任黨團總召；蔡武宏表示，總召選舉顯示黨內已有共識，槍口一致對外，尤其陳其邁市府上任後，媒體不再像對前市長韓國瑜一樣強力監督市政，國民黨團一定會團結起來，強力監督市府，為市民創造福祉、看緊荷包。

高雄市議會國民黨團前任總召曾俊傑請辭，30日中午開會討論，唯一表態參選的蔡武宏順利當選新任總召，黨中央組織發展委員會主委李哲華也親自南下出席，這場會議並由議長曾麗燕主持，會中呼籲團結聲浪此起彼落。

蔡武宏表示，其實國民黨並非像外傳一樣嚴重分裂，也沒有分裂的本錢，今年經歷韓市長罷免、市長補選後，黨團成員均有共識，團結一致槍口對外，從這次總召選舉即可看出，大家都希望合作監督市政，同心協力為高雄市民監督新市府。

他說，國民黨在高市議會有31席，失去市府執政權後，現在必須扮演趁在野黨，尤其陳其邁上任短短1個多月之內，高雄凶殺案、交通意外頻傳，媒體上卻不再有被逼問的高雄市長，「高雄人真的只配這樣的市府嗎？」他預告，下周開議國民黨團一定拿出為市民平反的戰鬥力，不讓市民當二等公民。

李哲華感謝前總召曾俊傑任內帶領黨團的辛勞，並肯定議長曾麗燕、副議長陸淑美、新任總召蔡武宏的帶領，能夠結合在野黨議員盟友，一起強力監督市政，呼籲黨團議員都能以市政發展為念，回報市民期待，讓國民黨在高雄的用心受到市民肯定。

高市議長曾麗燕說，議會將於10月5日開議，今年國民黨經歷許多風波，只有真正攜手同心，才能保住國民黨的議會堡壘，與市民站在一起，一起為高雄市的繁榮發展攜手前進。

(中時 )