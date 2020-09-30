警方請環保局派員協助路面清理。 （台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

一桶載滿豬血的貨車，日前行經台中市北屯區太原路與東山路口，不慎追撞前方自小客車，車貨斗裝滿新鮮豬血的塑膠桶翻覆，頓時豬血四散流到馬路，民驚呼，「血流成河！」，警方為安全起見，救人也要救災，並依道路交通管理處罰條例對駕車的黃姓駕駛開罰單，環保局派員協助路面清理。

台中市警第五分局指出，員警抵達現場驚見馬路上血流成河，且傳來陣陣腥臭味，以為發生了什麼嚴重事故，探查血的來源，虛驚一場，原來是載運豬血的黃姓小貨車車主開車不慎追撞前方自小客車，導致車上裝豬血的塑膠桶傾倒，一桶一桶的豬血流到路面上，大片豬血汙漬染了2個車道，僅剩2個車道供行駛。

警方見狀，現場指揮交通並分道，以免血水路滑造成車禍等意外，並通報請清潔隊至現場協助將清理道路路面。針對該起大片血漬汙損路面之事，警方仍依《道路交通管理處罰條例》第30條第2款：「汽車裝載時，所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭，處汽車駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行」告發汽車駕駛人。

市警第五分局長郭士傑表示，汽、機車行經道路，若有裝載貨物須將貨物嚴密覆蓋、捆紮牢固，否亦造成其他用路人權益之損失或受傷等之情，不得不慎。另呼籲汽車行經路口務必確認有無行人，停讓行人優先，行人通過路口也別當低頭族，民眾養成「路口慢看停」觀念，降低交通事故發生。

(中時 )