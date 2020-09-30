5G手機市場競爭激烈，vivo繼9月推出首款搭載「微雲台影像系統」的X50系列5G手機創下銷售佳績外，預計在10月1日推出美型機vivo X50e，採「水滴」造型前鏡頭提升整體螢幕佔比，背蓋為炫彩設計搭配菱形四鏡頭，空機價13,990元，搭配中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)、亞太電(3682)和台灣之星指定方案0元起。

vivo X50e配置6.44吋FHD+AMOLED螢幕，搭配「水滴」造型前鏡頭提升整體螢幕占比，並通過德國萊茵TUV低藍光認證，可以開啟護眼模式。另外，vivo X50e採用33W閃充技術，以FFC演算法進一步縮短充電時間，並設計了省電引擎軟體，透過AI智慧判斷使用場景對功號進行細緻優化，帶來更長久的續航體驗。

vivo X50e配備3200萬高畫質前置鏡頭，結合精心調教的AI自拍演算法，讓你在不同環境、不同背景下都可以輕鬆拍出寫真集自拍，後置四攝鏡頭則包含4800萬畫素f/1.79主鏡頭、1300萬畫素f/2.46人像及長焦鏡頭、800萬畫素f/2.2廣角鏡頭和200萬畫素f/2.4微距鏡頭。vivo X50e擁有1/2吋感光元件4800萬主鏡頭和大光圈，可配合AI夜景智能演算法，識別不同光線環境，按下快門瞬間可急速拍攝12-16張照片合而為一。

vivo X50e預計10月1日開賣，空機價13,990元，搭配中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)、亞太電(3682)和台灣之星指定方案0元起。

根據GFK市調公司針對2020年8月台灣熱銷Top 20手機調查顯示，vivo Y系列就有兩支榮登熱銷寶座，為了再催買氣，vivo也將於10月1日再推Y20和Y20s兩款手機，兩款皆搭載6.51吋大螢幕、5000mAh大電量，並配備800萬畫素前鏡頭，後置三鏡頭分別為1300萬畫素主鏡頭、200萬畫素景深鏡頭和200萬畫素微距鏡頭。

vivo Y20為4GB+64GB，售價4990元，10月1日上市，搭配中華電、遠傳、台灣大、亞太電信和台灣之星指定方案0元起。vivo Y20s共有兩個版本，4GB+128GB版本售價5,990元，10月1日上市，搭配台灣大獨家指定資費方案0元起；vivo Y20s 6GB+128GB版本售價6990元，10月1日上市，10月中搭配中華電獨家指定資費方案0元起。

(時報資訊)